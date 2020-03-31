С 27 марта Мальдивы запретили въезд в страну для всех иностранцев, чтобы исключить случаи завоза коронавирусной инфекции.

"Экономика Мальдив очень зависит от туризма, особенно, из Китая. Если в стране больше не будут выявлены случаи коронавируса, до конца апреля Мальдивы могут возобновить прием туристов из КНР, Японии и Южной Кореи", — пишет издание.

Сейчас на островах ведется мониторинг новых случаев заболевания. В настоящий момент под наблюдением находятся курорты Grand Park Kodhipparu, JA Manafaru и Reethi Beach Resort.

Всего в стране за все время зарегистрировано 18 случаев коронавируса. Вылечились 13 человек, случаев смерти нет.

Китай – крупнейший туристический въездной рынок для Мальдив. В прошлом году острова посетили 284 тыс. путешественников из КНР, это 17% от общего числа туристов (1,7 млн). Авиасообщение с Китаем Мальдивы прекратили 3 февраля.