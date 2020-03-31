Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) могут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в данном налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

С 1 января 2019 г. НПД введен в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 г. эксперимент был распространен на город Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Башкирию.

Как говорится в пояснительной записке к закону, по состоянию на конец марта текущего года, количество граждан, перешедших на НПД, составляет 550 тыс. человек.

"Востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме: это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц", — говорится в пояснительных материалах.

"Предлагаемое с 1 июля 2020 г. расширение территории действия эксперимента по установлению специального налогового режима не имеет своей целью получение дополнительных доходов", — подчеркивается в документе. При этом предлагается передать самим регионам право принимать решение о введении на своей территории ПНД с учетом его востребованности.