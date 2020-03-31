"Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания", — говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума координационного рсовета по борьбе с коронавирусом.

МИД России поручено обеспечить таким гражданам РФ предоставление материальной поддержки.