Больше всего выявленных случаев коронавируса в США — 164 тыс. 610, за ними следует Италия с 101 тыс. 739 случаями. В Испании более 94 тыс. случаев, в Китае — более 82 тыс., в Германии — 67 тыс.

Отметку в 700 тыс. общее число заболевших в мире превысило 30 марта, в 600 тыс. — 28 марта, в 500 тыс. — 26 марта.

Умерли 38 тыс. 714 человек, заболевших коронавирусом. Больше всего смертей в Италии, за ней следует Испания, китайская провинция Хубэй, Франция и Иран.

Выздоровели 170 тыс. 325 человек. Большая часть выздоровевших приходится на Китай.