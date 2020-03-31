"В связи с прекращением международного сообщения дальнейшие полеты иностранных авиакомпаний в Турецкую республику будут осуществляться по специальным разрешениям. Для получения разрешения необходимо направить запрос в министерство иностранных дел Турецкой республики через посольство России в Турции в срок не менее чем за 48 часов до времени планируемого перелета", — говорится в сообщении Росавиации.

К запросу на разрешение должна прилагаться заполненная заявка установленной формы, в которой необходимо указать цель полета — "обеспечение возвращения российских граждан, находящихся в Турции", отмечает ведомство.

Россия со вторника сокращает число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран, заявил в понедельник министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров. Росавиация позднее уточнила, что прилет граждан в Москву будет выполняться только через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.