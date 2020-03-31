"При сохранении наблюдающейся отрицательной динамики в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополя может снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% (около 170 тыс. пассажиров) и более", — сказал представитель аэропорта.

По его данным, частота полетов в аэропорт в начале апреля "рекордно сократится". Только в период с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилет и вылет.

"Для примера: 5 апреля отменено 50 из 94 запланированных рейсов", — уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе.

При этом, как сообщалось, 20 марта аэропорт Симферополя фиксировал резкий рост заявок от российских авиакомпаний на фоне пандемии COVID-19.