"Ведется паспортный контроль, пускаем только местных. Это сделано в целях безопасности жителей и всех приезжающих, ведь остров — изолированная территория, труднодоступная. И в случае экстренной ситуации их будет трудно спасти, потому что от нас выехать очень сложно", — сказала Маланова.

Она отметила, что условий для оказания квалифицированной медпомощи зараженным коронавирусом на острове нет — отсутствуют специалисты, аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, транспорт, оборудованный для транспортировки таких пациентов.

Согласно постановлению администрации Ольхонского района транспортное сообщение с островом, которое в настоящее время осуществляется на судне на воздушной подушке, приостановлено по 10 апреля. Осуществляются только перевозки местных жителей и доставка продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, почты и пенсии.

Маланова добавила, что туристические базы, кафе и рестораны на Ольхоне из-за угрозы коронавируса приостановили работу в соответствии с указами главы региона. Местное население соблюдает рекомендованный режим самоизоляции.

"Никто не работает, проводили рейды. Большинство жителей придерживаются режима самоизоляции, сознательные", — отметила глава муниципалитета.

В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале — его длинна 73,5 км, ширина до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка.