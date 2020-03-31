Как отмечают издания, ряд испанских гостиниц, многие из которых расположены в Мадриде, переданы в распоряжение служб здравоохранения для размещения медперсонала и госпитализации пациентов.

"В Мадриде некоторые изолируют себя от родных и близких. В столицу также приезжают медицинские работники со всех регионов страны, чтобы оказывать помощь", — пишут газеты.

По словам одного из отельеров Кике Сарасолы, карантин и самоизоляция дома, возможно, единственный способ остановить распространение коронавируса. При этом он заметил, что невозможно оценить потери туристической отрасли от пандемии: на карту поставлены миллиарды евро доходов и миллионы рабочих мест.

Тем не менее, бизнесмен рассчитывает на быстрое восстановление турбизнеса после снятия всех ограничений. "Туристы захотят путешествовать после длительного перерыва, они будут искать солнечные пляжи", — считает он.

В свою очередь, представители туротрасли Италии не так уверены в скором восстановлении туризма. По их мнению, даже если внутренний туризм начнет расти, иностранцы по-прежнему будут опасаться путешествий за рубеж. "Для итальянских отелей это лето будет связано с внутренним туризмом, который составляет менее 50% от общего турпотока и будет слабее, чем обычно, потому что у итальянцев сейчас мало денег", — цитируют СМИ президента итальянской федерации предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма (Federalberghi) Бернабо Бокка.

Не менее обеспокоены и в Португалии, где на туризм приходится каждое пятое рабочее место в стране и 19% ВВП. "Людям рекомендуют оставаться дома, а это значит, что туризм остановился", — пояснил глава конфедерации туризма Португалии Франциско Кальейрос.

Как отмечают местные СМИ, туркомпании в Испании и Португалии до последнего надеялись, что в апреле ситуация с коронавирусом стабилизируется. Однако она продолжила ухудшаться, аэропорты стран Европы закрыты, а один из самых популярных европейских лоукостеров Ryanair не рассчитывает на возобновление полетов в апреле и мае.

По словам представителя испанской аналитической компании в сфере туризма Mabrian Technologies Карлоса Сендры, без авиакомпаний гостиницы не смогут загрузиться, поэтому некоторые отельеры уже рассматривают варианты закрытия объектов до конца года.

По данным Роспотребнадзора на 31 марта, в Испании зарегистрировано почти 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 7,72 тыс. – скончались. В Италии – почти 102 тыс. заболевших, 11,6 тыс. с летальным исходом. В Португалии 6,4 тыс. случаев заражения, 140 человек скончались.