"МИД России, Минтрансу России и Росавиации организовать ежедневную совместную сверку сведений о фактически возвращенных гражданах Российской Федерации и о гражданах, заявивших о желании вернуться в Российскую Федерацию", — говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, премьер поручил МИД РФ обеспечить Минкомсвязи, Фонду социального страхования и рабочей группе Госсовета доступ к данным граждан, изъявивших желание вернуться в Россию, чтобы предварительно проинформировать их о необходимости заполнения электронной формы на едином портале государственных и муниципальных услуг. Оповещение будет проходить через СМС.

В форме граждане должны будут указать сведения о себе, в том числе об адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на время самоизоляции или карантина.