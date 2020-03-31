"С понедельника для всех видов общественного транспорта закрыты четыре южные провинции – Паттани, Яла, Наратхиват и Пхукет. Движение будет разрешено только медицинским и государственным транспортным средствам", — пишет портал.



В общей сложности в Таиланде планируют ограничить до 90% движения общественного транспорта. Эта мера также поможет значительно снизить уровень загрязнения воздуха.



Жителей Таиланда ранее попросили оставаться дома и максимально сократить число поездок. После этого за неделю с 21 по 28 марта количество поездок снизилось на 46%.



"На Пхукете уже закрыты пляжи, 10 апреля закроется международный аэропорт. Всех, кто там находится, просят надевать маски при выходе на улицу", — отмечает The Thaiger.



По состоянию на 31 марта в Таиланде зарегистрировано 1,6 случаев коронавируса.