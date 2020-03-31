Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин дал Минкомсвязи, МВД России, Минздраву и Роспотребнадзору.

Им поручено "обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса".

Передача информации будет осуществляться "в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц".

Поручение дано по итогам президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 30 марта.

Кроме того, Минкомсвязи должно обеспечить с 1 апреля предоставление в Фонд социального страхования и правительство Москвы сведений о гражданах, подлежащих самоизоляции. Речь идет о гражданах, "прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, информация будет браться из заполненных этими гражданами форм на Портале госуслуг и использоваться для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде", говорится в поручении.