Документ (N931192-7) был внесен правительством на прошлой неделе. Под мораторий не попадают проверки, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Правительство также в 2020 г. получает право принимать решения, предусматривающие особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и иных разрешительных режимов. Как говорится в пояснительной записке, правительство получит право позволять лицам, имеющим лицензии или иные разрешения, срок действия которых истек, продолжать в течение определенного срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений. Правительство также сможет оперативно определять перечень случаев, когда будет отменена процедура прохождения оценки.

Законопроект наделяет правительство правом на введение моратория на проведение квалификационных экзаменов, а также определять случаи и условия, когда профессиональная деятельность, в отношении которой должно быть получено разрешение, может осуществляться без получения такого разрешения

Документ разработан в рамках борьбы с пандемией COVID-19.