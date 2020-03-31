Премьер РФ Михаил Мишустин поручил начать такое информирования с 30 марта с 15:00.

Поручение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в поручении, информирование должно проводиться следующим образом: для граждан, уже прибывших на территорию РФ — по факту регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной связи; для граждан за рубежом, планирующих вернуться в РФ специально организованными авиарейсами, — по представленным МИД и Минтрансом спискам.

Также Минкомсвязь должно было до 30 марта запустить на Едином портале госуслуг соответствующую электронную форму для того, чтобы граждане могли указать в ней сведения о себе, в том числе адрес фактического проживания и планируемый адрес проживания на время самоизоляции, карантина.

Министерство должно обеспечить передачу этих данных в рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу.