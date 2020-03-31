"Из-за существенных ограничений и неблагоприятной рыночной конъюнктуры, как и многие другие авиакомпании, мы приостановим выполнение рейсов в Гатвике", — говорится в заявлении British Airways.

Компания отметила, что будет продолжать технические работы, чтобы быть готовой возобновить рейсы.

На прошлой неделе стало известно, что Гатвик закроет северный терминал, как минимум, на месяц. Такое решение было связано с сокращением числа авиарейсов.

В Британии коронавирусом заразились свыше 22,1 тыс. человек, более 1,4 тыс. скончались.