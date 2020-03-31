В прошлом году неоднократно поступали обращения от жителей республики с просьбой оказать содействие в сохранении уникальных озер, в окрестностях которых ухудшается экологическая обстановка, отмечено в сообщении.

"Маранкуль и Анзеркуль являются местом обитания 11 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красные книги Хакасии. Для сохранения уникальных мест и организации туристического потока планируется создать природный парк "Маранкульский" общей площадью 23,4 тыс. га", — говорится в сообщении.

В настоящий момент ведется работа по предварительному зонированию территории с выделением рекреационной зоны, определением экологических маршрутов.

Всего до 2024 года в республике планируется создать семь новых особо охраняемых природных территорий.