"Международный аэропорт Внуково продолжает работать штатно, согласно центральному расписанию. Прекращать функционирование в ночное время не планируется. Полеты осуществляются в круглосуточном режиме", — сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в рамках текущего расписания", — сказал представитель "Шереметьево", отвечая на вопрос об ограничениях режима работы аэропорта.

"Интерфакс" направил запрос в Домодедово.

Ранее во вторник о введении сокращенного режима работы сообщили аэропорты Минеральных Вод и Калининграда. Первый из них со среды будет обслуживать рейсы с 8:00 до 20:00 по мск, второй — до 6 апреля открыт для полетов только с 07:00 до 21:00 часа.

"Аэропорты регионов" (объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове) также может перевести свои аэропорты на регламентный режим работы, заявлял представитель холдинга.