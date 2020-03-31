"С 1 апреля Австрия ужесточает меры по борьбе с коронавирусом. Люди в супермаркетах будут обязаны носить защитные маски, а отели полностью прекратят принимать туристов", — пишет портал.

Маски будут раздавать на входе в магазины. Покупатели по-прежнему обязаны соблюдать расстояние в один метр.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, которого цитирует портал, страна переживает "затишье перед бурей". "Мы понимаем, что все хотят возвращения к нормальной жизни, но борьба с коронавирусом – это марафон, а не спринт", — заключил он.

По состоянию на 30 марта в стране зарегистрировано 2046 нарушений режима карантина. Число зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч.