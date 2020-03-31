Банк запустил программу поддержки корпоративных клиентов менее недели назад, отметил топ-менеджер.

"Пока клиенты в основном обращаются за консультацией к своему клиентскому менеджеру, интересуются условиями. Мы оцениваем, что треть этих обращений будет переведена в заявки на реструктуризацию и одобрена в ближайшие две недели", — отметил Попов.

По словам Попова, в сфере гостиничного бизнеса и торговой недвижимости кредитный портфель Сбербанка составляет 1 трлн рублей.

"В беспрецедентно короткие сроки в банке на системном уровне были разработаны условия типовой реструктуризации кредитов клиентов этих отраслей, суть которых в переносе платежей (процентов и основного долга) второго, а в ряде случаев и третьего квартала на более поздние периоды. Кроме того, для такого рода реструктуризаций мы отменили надбавку за капитализацию процентов при полном или частичном переносе их уплаты, которая ранее стандартно взималась с клиентов", — сообщил топ-менеджер.

Он также отметил, что по тем клиентам, которые уже оформили заявки на реструктуризацию, банк принял четыре положительных решения, три из которых — по кредитам для проектов в гостиничном бизнесе. "Процесс оформления реструктуризации простой и понятный, по кредитам до 5 млрд рублей мы одобряем реструктуризацию в течение одного-двух рабочих дней", — сказал Попов.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил о переносе платежей по кредитам для заемщиков наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, — на срок до окончания действия кредитного договора.