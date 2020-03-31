"В первую очередь наши усилия направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. Были приняты решения о снижении ставки страховых взносов с 30% до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса, эти решения уже начнут действовать в текущем году, и только за 9 месяцев у предприятий малого и среднего бизнеса дополнительно высвободятся ресурсы в сумме 285 млрд рублей. Это существенное подспорье малым предпринимателям", — сказал он на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

Министр также напомнил о принятом решении предоставить полугодовую отсрочку взыскания налоговых платежей для субъектов малого предпринимательства и страховых взносов для микропредпринимателей.

"Будет расширена поддержка предприятий МСП за счет льготных кредитных ресурсов. Такие программы будут расширены, и на это также предусматриваем средства. Для поддержки предприятий и организаций будет задействован новый инструмент, который мы будем вводить специально в рамках текущей ситуации — это государственные гарантии. Около 500 млрд рублей в рамках бюджета будет предусмотрено ресурсов для того, чтобы предоставлять такие государственные гарантии, подставлять плечо предприятиям, которые нуждаются в заемных средствах и которым необходимо дополнительное обеспечение", — сообщил также он.