Как сообщалось, поправки в отраслевой закон входят в федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Теперь правительство РФ сможет принимать решение о возврате туристам денег из фонда персональной ответственности туроператора, если иностранное государство ввело ограничения на въезд.

"В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора", — говорится в документе.

Отмечается, что если договор о реализации турпродукта был расторгнут до начала путешествия, то турист получит полный возврат средств, а после начала путешествия – часть денег в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. Порядок и условия возврата средств туристам или иным заказчикам определяются правительством.

"В случае принятия правительством РФ решения о возврате денег туристам, сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности могут быть изменены", — подчеркивается в документе.

Как ранее пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" эксперты, речь в законе не идет о 100%-м возврате средств туристам по их претензиям из фондов персональной ответственности. На эти цели можно будет израсходовать максимум 30% средств фонда, остальное сохранится на случай банкротства. При этом у каждого туроператора разные суммы в фонде персональной ответственности: у кого-то 1 млн рублей, у кого-то 100 млн, так как максимальные накопления в фонде персональной ответственности составляют 7% от цены турпродукта за год.

Кроме того, закон не определяет порядок возврата средств – будет ли этим заниматься "Турпомощь" как держатель фондов персональной ответственности, либо сам туроператор.

"Порядок и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора устанавливаются правительством Российской Федерации", — говорится в тексте документа.