"Мы изучаем возможность перехода на регламентный режим работы для ряда аэропортов", — сообщил "Интерфаксу" представитель холдинга.

"Аэропорты регионов" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове. Также холдинг ведет проекты модернизации в Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое.

Ранее во вторник о введении сокращенного режима работы сообщили аэропорты Минеральных Вод и Калининграда (оба входят в "Новапорт" Романа Троценко). Первый из них со среды будет обслуживать рейсы с 8:00 до 20:00 по мск, второй — до 6 апреля открыт для полетов только с 07:00 до 21:00 часа.

32 аэропорта РФ, включая столичные Шереметьево, Домодедово и Внуково, на 29 марта зафиксировали падение общего пассажиропотока на фоне COVID-19 на 60% год к году, сообщала накануне Международная ассоциация аэропортов (МАА).