"На санаторно-курортных базах и в отелях Сочи царит суета, связанная с размещением и выселением постояльцев после введения карантина. Закрыты и курорты Крыма. Люди рассчитывали переждать ограничительные меры в комфортных условиях у моря, но карантин настиг их и здесь – рестораны, кафе, бары, развлекательные комплексы и парки закрыты. Многим пришлось вернуться домой, однако в большинстве случаев туристы принимают решение остаться до запланированной ранее даты выезда", — рассказали в союзе туриндустрии.

Как отметили в РСТ, люди постепенно покидают объекты размещения, количество отдыхающих в Сочи резко уменьшилось, особенно после вывозных чартеров. Некоторые принимают решение уехать из опасения, что потом не смогут вернуться домой, если перевозчики отменят рейсы.

"Между тем, отели пошли навстречу и приняли тех туристов, которые приехали 28 марта, в день, когда были введены ограничения. Остальных туроператорам удалось предупредить до выезда. Для оставшихся в Сочи туристов организовано питание в режиме рум-сервиса, в некоторых случаях гостям приносят ланч-боксы. При этом в санаториях процедуры не проводятся, посещение бюветов с минеральной водой не разрешено", — рассказали в РСТ.

Ранее сообщалось, что в отелях и других объектах размещения Сочи по состоянию на вторник остаются 12,5 тыс. туристов. При этом на прошлой неделе их было более 50 тыс.

Туристы, которые не успели отправиться на курорты, сейчас решают с туроператорами вопросы переноса или аннуляций. Но, по данным союза, порядка 80% принимают решение перенести поездки на более поздние даты. "При этом тем, кто хочет аннулировать тур, туроператоры не могут вернуть деньги прямо сейчас, так как они переведены отелям", — подчеркнули в РСТ.

Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. На курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы, закрыты все развлекательные центры, бары, рестораны и торговые центры.