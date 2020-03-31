"Около 40 россиян оказались в безвыходной ситуации в Коста-Рике. С 20 марта мы не можем вернуться на родину, поскольку из-за карантина прекращено авиасообщение с другими странами. Посольство РФ собрало списки тех, кто находится в стране, но помощи мы пока не получили", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" один из туристов.

Он добавил, что у группы россиян нет информации, когда они смогут вылететь на родину. При этом из соседних стран – Бразилии, Доминиканской Республики, Перу, Мексики – туристов вывозят домой.

"На сегодняшний день все соседние страны закрыты, иностранные авиакомпании прекратили авиасообщение с Коста-Рикой. Мы не можем выехать. Вывозного рейса ожидают граждане с детьми и люди пожилого возраста", — заключил турист.