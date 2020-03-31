Поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, внесенные 25 марта спикером Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым (законопроект №929651-7), предполагают внесение изменений в статью 236 УК РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил эти поправки устанавливают наказание в виде штрафа на суму от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, вводится наказание в виде штрафа от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение права на профессию на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказанием будет лишение свободы на срок до 7 лет.

Также принят пакет поправок (законопроект № 804768-7) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Поправки, подготовленные правительством, вводят наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Подобное нарушение повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если же упомянутые действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет жестче. Подобные деяния могут повлечь штраф на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

В отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юрлиц санкции за подобные нарушения составят от 500 тысяч до одного миллиона рублей, возможно также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, КоАП дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. "Данная статья предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения, которые будут устанавливаться правительством РФ при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации", — говорил журналистам Крашенинников.

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, на граждан будет налагаться штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения, либо если нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юрлиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или последует административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, закон наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лиц органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения.