"Заполняемость самолетов внутренних линий упала практически в 2 раза", — сказал представитель аэропорта.

Вместе с тем, как уточнили "Интерфаксу" в правительстве Алтайского края, на данный момент все маршруты из аэропорта Барнаула внутри России сохранены.

Так, ежедневно выполняется три утренних рейса в московские аэропорты (авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии"), пять раз в неделю в вечернее время отправляется самолет в Новосибирск (S7), три раза в неделю — в Томск ("СиЛА") и по два раза в неделю — в Казань ("ЮВТ-Аэро") и Красноярск ("КрасАвиа").

"В аэропорту Барнаула введен ряд дополнительных мер безопасности. Всем прибывающим и убывающим пассажирам при входе в аэровокзал производится обработка рук антисептическими веществами", — отметили в правительстве края.

Персонал аэропорта, участвующий в процессе обслуживания пассажиров, носит маски и перчатки. В общих и служебных помещениях аэропорта каждые 2 часа проводится обработка дезинфицирующими веществами.

По данным на утро 31 марта в Алтайском крае коронавирусом заражено два человека, их госпитализировали. Это семейная пара, прибывшая 20 марта в Барнаул из Доминиканы через аэропорт Москвы, при этом муж до госпитализации не соблюдал режим самоизоляции.