Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы отменены 53 рейса, еще 6 задержаны.

Больше всего рейсов — 35 — отменено в Домодедово, два рейса задержано и 11 отменено во Внуково, четыре рейса задержано и семь отменены в Шереметьево.

Ранее в МЧС сообщали, что с вечера 30 марта до 18 часов 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с, гололедица.