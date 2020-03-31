Правительство РФ в пятницу поручило региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.

В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что забронировать тур в Сочи можно с 21 апреля, в Геленджик и Анапу – с 28 апреля. "Поездки в Крым будут осуществляться с 1 июня, но в действительности самый ранний тур на полуостров возможен не ранее 8 июня", — пояснили в компании.

По данным "Интуриста", путешествия в Санкт-Петербург доступны уже в мае.

Туроператор "Библио-Глобус" предлагает бронирование туров в Сочи с 25 апреля, в Крым – с 1 июня. При этом турист, забронировавший тур в Сочи на даты с 28 марта по 24 апреля, может аннулировать его без штрафов, а с датой начала тура после 25 апреля – согласно условиям договора. Крым без штрафов можно аннулировать, если поездка запланирована с 28 марта по 31 мая, по договору – с датой начала тура после 1 июня.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TUI Россия порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что все бронирования туров по России, согласно распоряжению правительства, возможны с 1 июня.

Туроператор "Русь", специализирующийся преимущественно на экскурсионных турах по "Золотому кольцу", считает возможным возобновление поездок с 10 апреля. "Мы ориентируемся на дату 10 апреля 2020 года для возобновления поездок по России в полном объеме", — сообщили в пресс-службе туроператора.