"Решается вопрос об отправке на карантин всех прибывающих из Москвы. Механизм сейчас прорабатывается", -сказали в пресс-службе.

В настоящее время по одному рейсу в день из Москвы в Хабаровск и обратно выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".

Кроме того, по данным пресс-службы, принято решение оставлять на карантине в обсерваторе в Хабаровске жителей северных районов края, которые возвращаются из-за границы. "На данный момент в Хабаровске на карантине 19 жителей из районов", -уточнил представитель пресс-службы.

Ранее в Хабаровском крае было подтверждено 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе, как и по всей стране, приняты необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.