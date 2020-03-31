"В социальных сетях поступают сообщения от жителей о наплыве туристов. Действительно, гости приехали в республику в четверг-пятницу, но уже вчера был зафиксирован их отъезд с территорий баз. Новых массовых заездов не наблюдается. Полностью закрыть республику мы не можем. Тем не менее, мы будем ограничивать въезд такими предупредительными мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики", — цитирует пресс-центр Хорохордина.

Также отмечается, что Хорохордин направил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой ограничить посещение Республики Алтай жителями страны с туристическими целями.

"Что касается средств индивидуальной защиты, нехватка которых наблюдается в аптеках, регион направил заявку в Минпромторг РФ и ждет поставку медицинских масок. Республиканское предприятие запустило производство антисептических средств для рук и поверхностей", — подчеркивается в сообщении.

Пока в Республике Алтай нет случаев заражения коронавирусом. Однако в минувшее воскресенье в соседнем Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения, а накануне был подтвержден и второй.