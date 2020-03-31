"С 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час", — сообщила компания.

Так, поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в :05 минут, начиная с 6:05 до 23:05 включительно.

Из аэропорта Шереметьево — каждый час в :15 минут с 5:15 до 23:15 включительно.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в :00 минут. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6:00 до 23:00 включительно. Между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом — с 6:00 до 0:00 включительно.

Ранее "Аэроэкспресс" с 1 апреля отменил ряд утренних и вечерних рейсов в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Срок действия всех электронных билетов на аэроэкспресс приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года, напоминает компания.