Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 785 979 человек, смертельных случаев — 37 810.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где зафиксировано 164 274 инфицированных и 3 040 смертных случаев.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зарегистрирована 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.

В Испании подтверждено 85 195 случаев заболевания (скончались 7 340), Германии — 57 298 (455), Франции — 44 450 (3 024), Великобритании — 22 141 (1 408), Швейцарии — 15 475 (295), Бельгии — 11 899 (513), Нидерландах — 11 750 (864), Турции — 10 827 (168).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек — в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 305 человек, зарегистрировано 81 518 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 187, заболели 67 801.

В Иране насчитывается 41 495 больных и 2 757 скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.