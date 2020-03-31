"Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт "Шереметьево" с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, график вывоза россиян из иностранных государств может быть дополнен "по решению правительства РФ".

О том, что Россия со вторника сокращает число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран, ранее в понедельник заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Необходимость сокращения рейсов в моменте требуется для того, чтобы мы могли максимально полно с теми гражданами, которые прилетают, каждого внимательно и подробно отработать", — пояснял министр.

По данным Росавиации, с 20 по 30 марта в РФ вернулось 155 866 граждан России, в том числе 14 948 из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. 29 марта выполнено 66 чартерных рейсов из пунктов иностранных государств в пункты России, перевезено 8 124 российских граждан.