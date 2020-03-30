"По 5 апреля не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена...а также к месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 места от места проживания", — следует из постановления.

Разрешается также выносить мусор до ближайшего места скопления отходов.

Постановлением предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, за исключением перевозки пассажиров общественным транспортом или легковым такси.

По 14 апреля постановление обязывает граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, в том числе в жилых и садовых домах. Указанное распоряжение не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий и организаций, чье нахождение на службе является критически важным для функционирования структуры, также оно не распространяется на медицинских работников.