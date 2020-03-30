В сообщении перечисляются: Якутия, Татарстан, Марий-Эл и Адыгея, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская и Ульяновская области.

Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с вирусом.

В Москве и Подмосковье решениями региональных властей режим самоизоляции распространен на граждан всех возрастов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Покидать дом или квартиру можно только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов, поездки на работу, выгула собаки или выноса бытового мусора. Движение автотранспорта, въезд в субъекты или выезд из них не ограничивались.