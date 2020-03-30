"Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 29 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на вокзалах, станциях и остановочных пунктах сети российских железных дорог приостановлена работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.)", — говорится в сообщении.

Исключение составляют объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос, отмечается в сообщении.

Также, согласно предписанию, на вокзалах, станциях и остановочных пунктах временно приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, что входят в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных правительством РФ.

При этом администрации субъектов Российской Федерации уполномочены расширить перечень объектов торговли, которым разрешена коммерческая деятельность, отмечает компания.

Так, например, в соответствии с указом мэра Москвы на столичных вокзалах разрешена деятельность объектов торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов торговли, реализующих зоотовары.