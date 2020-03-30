"Мы не можем этого запретить, но держать на контроле всех этих граждан надо, в том числе и с помощью Роспотребнадзора. Мы не должны повторить печальный опыт Италии, когда из заражённого севера Италии народ выехал к родне на юг, и теперь вся Италия полыхает", — приводит пресс-служба заявление губернатора на совещании с членами правительства области.

Властям предстоит выяснить, кто на карантинную неделю приехал к родственникам в регион из Москвы и Московской области.

Согласно оперативной информации на 30 марта, в Белгородской области зарегистрировано пять человек с COVID-19, из которых один выздоровел. 2,1 тыс. человек находятся на самоизоляции, 21 человек размещен в инфекционных стационарах, 33 — в обсерваторе. Сняты с самоизоляции более 2 тыс. человек.

C 16 марта по 16 апреля в Белгородской области введен режим повышенной готовности, которым ограничивается проведение массовых деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Вузы поэтапно переведены на дистанционное обучение.

На случай госпитализации больных с коронавирусом в регионе подготовлено более 600 инфекционных коек и обсерватор на 180 мест для имевших контакт с заболевшими.

На автотрассах у границ Белгородской области размещены дежурные посты, которые проверяют на наличие симптомов заболевания въезжающих в регион.