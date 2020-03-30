Всего подписанты обращения, которое есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", представляют более 400 отелей и ресторанов ведущих мировых и российских сетей. Среди них — гендиректор управляющей компании отелей под брендами Accor в России (управляет 51 гостиницей) Алекс Деларофф, гендиректор УК "ГОСТ Отель Менеджмент" (41 гостиница) Наталья Обыденнова, генеральный менеджер гостиниц Hilton в РФ (20 отелей) Тим Эттельт, вице-президент по операционной деятельности и развитию бизнеса в России InterContinental Hotel Group (25 гостиниц) Арон Либинсон, региональный директор по России Radisson Hotel Group (40 гостиниц) Мачек Мязек, гендиректор сети Azimut Hotels (30 отелей) Максим Бродовский, управляющей партнер УК "Альянс Отель Менеджмент" (24 отеля) Вадим Прасов, вице-президент Mariott в России (14 отелей) Штефан Кюр, а также топ-менеджеры люксовых отелей Москвы Baltschug Kempinski, Ritz Carlton, St.Regis Никольская и многих других.

Также письмо подписали президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, основатель Novikov Group Аркадий Новиков, гендиректор Ginza Project Максим Поляков и многие другие представители отрасли общественного питания. Среди подписантов — президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) по туриндустрии Сергей Шпилько и другие общественники.

Загрузка отелей упала до 8-10%

Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины. Загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ снизилась в последние дни марта до критических 8-10%, и падение продолжается, органы власти приостанавливают работу предприятий.

"Прогноз на ближайшие месяцы крайне отрицательный. Предприятия столкнулись с нехваткой денежных средств. Все большее их количество не в состоянии выплачивать заработную плату и налоги, производить отчисления в социальные фонды, выполнять прочие обязательства, проводят сокращение персонала. Многие готовятся к закрытию. Предпринимаемые органами государственной власти меры поддержки запаздывают и не носят комплексного характера, поэтому недостаточны для стабилизации рынка гостеприимства", — говорится в обращении.

Отельеры просят отсрочек по налогам...

Представители гостиничной и ресторанной отраслей в связи с этим просят государство принять первоочередные меры поддержки отрасли, среди которых – налоговая поддержка бизнеса, в частности предоставление отсрочки на один календарный год (без начисления процентов и/или пени) по платежам по налогу на прибыль, подлежащим начислению и/или оплате с 1 марта по 30 июня 2020 года, и их списание. В последующие месяцы предполагается установить ставку по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, в размере 0%. Кроме того, профессионалы отрасли просят льгот по налогу на имущество, отсрочки по платежам по земельному налогу и по страховым взносам на год.

Также представители гостиничного и ресторанного бизнеса выступили за введение моратория на любые налоговые проверки в первоначальный период за исключением проверок, связанных с ликвидацией бизнеса.

… и субсидий для сохранения рабочих мест

Среди мер финансовой поддержки – субсидирование сохранения рабочих мест и персонала при простое в размере двух третей сумм окладов во избежание массовых сокращений, субсидирование затрат по уплате коммунальных платежей или установление пониженных тарифов в первоначальный период.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость создания условий для кредитной поддержки, в частности предоставление кредитным организациям и государственной корпорации "ВЭБ РФ" субсидий из федерального бюджета для возмещения недополученных процентных платежей по кредитам, предоставленным ранее для пополнения оборотных средств, ведения уставной деятельности и проч.

В качестве мер административной поддержки предлагается продлить срок действия свидетельств по присвоении гостиницам определенных категорий, у которых он истекает во время действия карантинных мер.

Беспрецедентное совместное обращение отельеров и рестораторов

"Это первое обращение индустрии гостеприимства, которое подписали и отельеры, и рестораторы. Среди них не случайно целый ряд компаний, под управлением которых находятся больше 250 лучших гостиниц страны, расположенных в разных ее регионах. Особенно тяжелая ситуация у стратегических инвесторов отрасли, обремененных кредитами, которые брались на строительство, реконструкцию и приобретение гостиниц и ресторанов. Если их не поддержать сейчас, инвестиционный климат будет подорван", — прокомментировал обращение порталу "Интерфакс-Туризм" Андрей Игнатьев.

Он подчеркнул, что сейчас уже не менее остро стоит вопрос о субсидиях и льготных кредитах на сохранение рабочих мест.

"По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в связи с пандемией в зоне риска только в сфере туризма в России оказались 1,1 млн рабочих мест. И по этому показателю в Европе мы оказались на втором месте после Германии, которая уже выделяет впечатляющие средства на компенсацию заработной платы своих граждан, оставшихся без работы", — добавил президент РСТ.