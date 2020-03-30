"Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вводятся временные изменения в работу вагонов-ресторанов поездов, курсирующих в составе поездов дальнего следования и вагонов-бистро высокоскоростных поездов "Сапсан", — говорится в сообщении РЖД.

"Вагоны-рестораны и вагоны-бистро будут временно закрыты для посещения, но продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах. Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику", — сообщили РЖД.

"Также, согласно предписанию, в вагонах поездов дальнего следования будет прекращена продажа всех непродовольственных товаров. К покупке останутся доступны только товары первой необходимости, к которым относятся дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, дорожные наборы, наборы для душа", — говорится в сообщении.

Пассажиры также могут воспользоваться услугой доставки еды к вагонам поездов дальнего следования АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД). Услуга доставки еды к вагонам поездов доступна для пассажиров, отправляющихся с вокзалов столицы, а также с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Оформить доставку еды к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в "Личном кабинете" в дополнение к ранее купленному проездному документу, напоминают в РЖД.