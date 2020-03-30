Ранее сообщалось, что с 12 марта в Китае начали постепенно открываться туристические аттракционы. Возобновили работу свыше 3,7 тыс. достопримечательностей в 28 провинциях страны — это 30% от тех, что были закрыты.



"Аттракционы в Шанхае будут закрыты с 30 марта для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Речь идет о знаменитой Шанхайской башне и телебашне "Восточная жемчужина", также запрещены круизы по реке Хуанпу", — пишет Forbes.



Всего с понедельника в Шанхае закроются 25 туристических аттракционов в помещениях и 37 достопримечательностей под открытым небом, включая Шанхайский парк диких животных, ботанический сад и городской пляж.



Китай с 28 марта временно запретил въезд иностранцам, чтобы исключить случаи завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. В минувшее воскресенье в Шанхае было зарегистрировано семь случаев коронавируса – все завезенные из-за границы.