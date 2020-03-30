"Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами", — сказал Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

Он напомнил, что в Москве и Московской области для жителей введен режим ограничений и самоизоляции. "Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса", — сказал президент.