"Фактически объявляется карантин по всей стране, который начнется с 8 часов утра вторника. Полностью запрещается передвижение городского общественного транспорта, в том числе и метро. Допускается лишь передвижение легковых автомобилей по требованиям Минздрава", — сказал Гахария.

Он сообщил и о том, что Координационным межведомственным советом по борьбе с коронавирусом принято решение о введении комендантского часа со вторника, 31 марта, который будет осуществляться с 21 часа по 6 часов утра ежедневно.