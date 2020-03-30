"На нынешнем этапе важнейшая задача — максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни", — сказал он в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах.

"В этой связи прошу вместе с федеральными и региональными органами власти наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу", — продолжил президент.

"Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что "такая работа должна быть проведена реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчетам".