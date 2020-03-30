"Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран", — сказал Путин в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Он отметил, что должны приниматься все необходимые в данной ситуации меры, даже если они кажутся не посвящённым в проблему людям избыточными для России.

Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.

Путин также заявил, что России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время.

"Обращаюсь к вам и представителям всех уровней власти. Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать", — сказал президент.