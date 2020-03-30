В четверг, 26 марта, правительство направило в Госдуму поправки в закон о туристской деятельности о возможности использования фондов персональной ответственности туроператоров для выплат туристам при аннуляции туров в случае ограничения въезда зарубежными странами.

"Речь идет о возврате денежных средств туристам по их претензиям из фонда персональной ответственности. Это не просто о 100% возврате. Во-первых, нужно понимать, что у каждого туроператора своя сумма в фонде персональной ответственности: у кого-то 1 млн рублей, у кого-то 100 млн. Соответственно, на кого-то хватит денег, на кого-то нет. Максимальные накопления в фонде персональной ответственности – 7% от цены турпродукта за год. Во-вторых, нужно понимать, каков будет порядок этого возврата, будет ли этим заниматься "Турпомощь" как держатель этих фондов, либо деньги вернутся туроператорам, а они уже сами будут распоряжаться и выплачивать деньги туристам. Порядок еще не определен, есть только предложение внести в закон поправки", — рассказал он.

Мохов пояснил, что никто, кроме суда и судебных приставов, не может обязать юридическое лицо со счета выплатить какие-то деньги. Соответственно, если у него нет денег на счетах или нет денег, которые поступают от продаж, то у него нет возможности их вернуть. "Расходоваться будет не вся сумма и фонда, а около 30%, остальные средства, как правило, остаются на случай банкротства. Это обсуждалось во время подготовки законопроекта, потому что нельзя все средства бросить на погашение долгов перед туристами", — сказал он.

Эксперт добавил, что сейчас из-за пандемии коронавируса все представители турбизнеса находятся в одинаковой ситуации. "Туроператоры предлагают клиентам улучшение условий при бронированни туров, но все это будет зависеть от карантина. Пока путешествия переносятся на июнь. Соответственно, в июне карантин либо продлят, либо он закончится. А в отсутствие продаж туроператорам неоткуда взять деньги", — заключил он.

Согласно законопроекту о ЧС, если договор о реализации турпродукта был расторгнут до начала путешествия, то турист получит полный возврат средств, а после начала путешествия — часть денег в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. Порядок и условия возврата средств туристам или иным заказчикам определяются правительством. Кроме того, в случае принятия правительством РФ решения о возврате денег туристам, сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности могут быть изменены.