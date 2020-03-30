"Российские граждане уже давно заявили о своём желание вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Даже позвонить в колл-центры они физически не смогут — деньги на телефоне в роуминге закончились, и они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет", — сказали журналистам в МИД РФ, комментируя заявление авиаперевозчиков о необходимости россиянам еще раз определиться с желанием вернуться на родину.

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев ранее в понедельник пожаловался на недозагрузку рейсов, организуемых для вывоза россиян из-за рубежа, призвал граждан лучше информировать МИД о своих планах.

"Я обращаюсь к вам с просьбой: когда вы заполняете свои данные для МИДа, вам необходимо указывать все те реквизиты, которые мы требуем. В результате наши полеты проходят не полностью закрытыми по пассажирским местам. Например, на вчерашний день у нас были пустые места — в общей сложности 2,7 тысяч кресел. Это очень много", — сказал Савельев на брифинге по итогам заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Поэтому если вы принимаете решение вернуться в Россию, вы должны как можно быстрее определиться со своим решением, а если передумали — проинформировать МИД. Потому что мы прилетам и улетаем недозагруженными, на наш взгляд, это непродуктивно", — отметил глава "Аэрофлота".