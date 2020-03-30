"Я обращаюсь к вам с просьбой: когда вы заполняете данные для МИДа, вам необходимо указывать все те реквизиты, которые они требуют. В результате наши полеты проходят не полностью закрытыми по пассажирским местам. Например, за вчерашний день мы "не довезли", то есть у нас были пустые места, в общей сложности 2700 кресел", — сказал Савельев на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что граждане, которые приняли решение вернуться в Россию, должны как можно быстрее определиться "и, если передумали, — информировать МИД".

"Мы прилетаем и улетаем недозагруженные, на наш взгляд это непродуктивно", — сказал гендиректор компании.

Савельев добавил, что "Аэрофлот" осуществляет работу в штатном режиме и вывезет на родину всех россиян, которым это необходимо.

В свою очередь, министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил важность того, чтобы у МИД РФ были данные, в том числе, о наличии действующей визы в стране пребывания, пункте назначения в России, а также информация о контактных телефонах для связи.