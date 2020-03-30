"За последние десять дней, с 20 марта по сегодняшний день, на территорию Российской Федерации вернулось 155 тыс. российских граждан, в том числе 15 тыс. прилетели из стран, с которыми в результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено", — сказал Дитрих на брифинге в понедельник.

Он отметил, что за вчерашний день 66 чартерных рейсов перевезли 8 тыс. 120 российских граждан.

"В связи с тем, что поток тех, кто прилетает, фактически сокращается, количество рейсов за эти десять дней снизилось, количество людей, которые прилетают, также", — сказал глава Минтранса.

"Важно, что министерство иностранных дел завершило формирование перечня тех наших граждан, кто намеревается вылететь из зарубежных государств в ближайшее время, и такого рода перечнями мы совестно с МИДом мы будет руководствоваться при составлении рейсов на ближайшую перспективу", — заявил Дитрих.