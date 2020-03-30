Как пишет издание, в сложном положении оказались путешественники в Таиланде, Непале, Индонезии и на Шри-Ланке.



"Тысячи туристов на прошлой неделе искали способы вернуться домой с тайского острова Пхукет. Одна из них – россиянка Ксения Вострякова вместе с друзьями планировала вылететь в Москву 3 апреля авиакомпанией Singapore Airlines, но рейс был отменен. Теперь туристы надеются улететь Qatar Airways 6 апреля, но боятся, что и этот рейс отменят", — пишет журнал.



Между тем, Таиланд в субботу разрешил российским туристам, вынужденным остаться в стране по объективным причинам, прежде всего, связанным с отменой авиарейсов, продлить свое пребывание на 30 суток.



В Таиланде закрыты торговые центры, бары, рестораны, бассейны и многие другие места. Пляжи Пхукета пока открыты.



"В свою очередь в Непале застряло около 10 тысяч туристов после того, как правительство страны объявило о закрытии воздушного и автомобильного движения в рамках борьбы с коронавирусом. На горе Эверест находятся около 200 туристов, единственный путь для них – трехдневный спуск вниз", — отмечает издание.



Весна для Непала – туристический сезон, тысячи туристов приезжают, чтобы прогуляться по горным тропам. Сейчас власти страны работают над организацией спецрейсов, которые перевезут туристов хотя бы до Катманду.



"В столице сейчас все еще можно встретить туристов. Полиция запретила выходить на улицу местным жителям, но путешественников не трогают", — пишет журнал.



На Шри-Ланке сейчас находятся около 18 тысяч туристов, власти страны заявили, что помогут им вернуться домой регулярными или специальными чартерными рейсами. На Шри-Ланке действует общенациональный комендантский час.



В Индонезии порядка 2500 путешественников находятся на острове Бали. Правительство разрешило им автоматически продлить свои визы.



В середине марта в 12 крупнейших авиационных узлах Азиатско-Тихоокеанского региона констатировали сокращение воздушного движения более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.