"У нас сохраняется потребность по вывозу наших граждан из небольшого количества государств", — сказал он на брифинге в понедельник.

"Исходим из того, что при сохранении такой потребности рейсы будут продолжаться, но хотелось бы обратить внимание на то, что наиболее нуждающихся в вывозе граждан РФ и стран СНГ мы все-таки перевезли уже за прошлую неделю", — добавил он.

В Россию с 20 по 27 марта возвратились 133,431 тыс. граждан РФ, сообщил в минувшую субботу МИД РФ.

"С 20 марта по 27 марта 2020 года на территорию Российской Федерации вернулось 133,431 тыс. граждан России, в том числе 13,273 тыс. человек из стран, с которыми в результате принимаемых мер по нераспространению коронавируса COVID-19 воздушное сообщение прекращено или ограничено", — говорилось в сообщении, размещенном на сайте МИД.

По данным Росавиации, в минувшую пятницу было выполнено 106 чартерных рейсов из разных стран в РФ, перевезено 13,429 тыс. российских граждан.