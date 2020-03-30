"За последние 10 дней, с 20 марта по сегодняшний день, в РФ вернулись 155 тыс. российских граждан (...) В связи с тем, что поток тех, кто прилетает в страну, сокращается, количество рейсов за эти 10 дней снизилось, сегодня координационным штабом принято решение о сокращении рейсов с завтрашнего дня, которые будут вывозить наших граждан", — сказал Дитрих.

"Необходимость сокращения рейсов в моменте требуется для того, чтобы мы могли максимально полно с теми гражданами, которые прилетают, каждого внимательно и подробно отработать", — добавил министр.

Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира.